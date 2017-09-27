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    Россия

    В России упавший телевизор убил малолетнего ребенка

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    Согласно предварительной версии, на девочку 2013 года рождения упал стоявший на тумбе телевизор старой модели, вес которого, как уточняют следователи, может достигать несколько десятков килограммов. От полученных травм ребенок скончался.
    Телевизор, архивное фото
    flickr.com/islandjoe

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Следователи в Сургуте устанавливают обстоятельства смерти ребенка, на которого с тумбы рухнул телевизор, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

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    Инцидент, по данным ведомства, произошел вечером во вторник. Согласно предварительной версии, на девочку 2013 года рождения упал стоявший на тумбе телевизор старой модели, вес которого, как уточняют следователи, может достигать несколько десятков килограммов. От полученных травм ребенок скончался.

    "По данному факту… проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.

    Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший ребенок проживал в квартире с бабушкой, которая, как предполагается, является гражданкой иностранного государства.

    Напомним, ранее в Ровенской области плита от снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика.

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