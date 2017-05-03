В Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Плита от снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец, когда местные жители обрабатывали землю вокруг пьедестала, сообщила сотрудник пресс-службы полиции Ровенской области Любовь Гуда.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы в рамках декоммунизации.

По данным издания, на пьедестале, где стоял памятник Ленину, осталась бетонная плита. Местные жители начали обрабатывать землю вокруг пьедестала, в результате чего плита упала на мальчика.

"Тринадцатилетний мальчик 2004 года рождения 2 мая скончался в результате обвала бетонной плиты во время хозяйственных работ", — сказала Гуда местному изданию "Ровно информационное".

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.