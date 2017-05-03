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    В Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка

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    Сообщается, что после снесения памятника на пьедестале осталась бетонная плита. Местные жители начали обрабатывать землю вокруг пьедестала, в результате чего плита упала на мальчика.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Плита от снесенного ранее памятника Владимиру Ленину насмерть задавила 13-летнего мальчика в селе Городец, когда местные жители обрабатывали землю вокруг пьедестала, сообщила сотрудник пресс-службы полиции Ровенской области Любовь Гуда.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Конь без ноги, Ленин без головы. От декоммунизации до скандала один шаг

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы в рамках декоммунизации.

    По данным издания, на пьедестале, где стоял памятник Ленину, осталась бетонная плита. Местные жители начали обрабатывать землю вокруг пьедестала, в результате чего плита упала на мальчика.

    "Тринадцатилетний мальчик 2004 года рождения 2 мая скончался в результате обвала бетонной плиты во время хозяйственных работ", — сказала Гуда местному изданию "Ровно информационное".

    Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

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