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    При крушении вертолета в Прикарпатье погиб объявленный в розыск пилот

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    По документам, которые нашли на месте катастрофы, выяснили, что погибшим является 53-летний львовянин, об исчезновении которого накануне сообщила жена.
    Крушение вертолета в Прикарпатье
    Скриншот

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Спасатели вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области обнаружили обломки вертолета и тело мужчины, сообщает ТСН

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    По документам, которые нашли на месте катастрофы, выяснили, что погибшим является 53-летний львовянин, об исчезновении которого накануне сообщила жена. Последний раз она общалась с ним на День Независимости, и после этого мужчина на связь уже не выходил, но за помощью женщина обратилась только в понедельник, 28 августа. 

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    "Спасатели сразу начали поиски и с помощью дрона нашли обломки вертолета в труднодоступном месте в горах. Сейчас там работают следователи. Погибшим является профессиональный летчик, который в свое время служил в Скнилове", — говорится в сюжете.

    Специалисты устанавливают причины крушения вертолета. 

    На днях сообщалось, что в Португалии разбился вертолет

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