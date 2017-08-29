При крушении вертолета в Прикарпатье погиб объявленный в розыск пилот

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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Спасатели вблизи села Яблуница Ивано-Франковской области обнаружили обломки вертолета и тело мужчины, сообщает ТСН.

По документам, которые нашли на месте катастрофы, выяснили, что погибшим является 53-летний львовянин, об исчезновении которого накануне сообщила жена. Последний раз она общалась с ним на День Независимости, и после этого мужчина на связь уже не выходил, но за помощью женщина обратилась только в понедельник, 28 августа.

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"Спасатели сразу начали поиски и с помощью дрона нашли обломки вертолета в труднодоступном месте в горах. Сейчас там работают следователи. Погибшим является профессиональный летчик, который в свое время служил в Скнилове", — говорится в сюжете.

Специалисты устанавливают причины крушения вертолета.

На днях сообщалось, что в Португалии разбился вертолет.