В Альпах разбился вертолет во время спасения скалолаза. Момент падения

По информации Daily Telegraph, инцидент снял на камеру скалолаз с соседней вершины. На кадрах видно, что пилот теряет управление вертолетом после того, как в него садится человек.

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Воздушное судно начинается вертеться, чуть не задевая лопастями сотрудника спасательной службы, а затем разбивается о скалу. Несмотря на ЧП, никто из находящихся на борту сильно не пострадал, небольшие повреждения получил лишь медицинский работник, пишет издание.