наверх
06.08.201700:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Альпах разбился вертолет во время спасения скалолаза. Момент падения

    55
    Вертолет спасателей потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика Австрийских Альп - горы Гросглокнер.
    Канал GI.o-TV на Youtube

    По информации Daily Telegraph, инцидент снял на камеру скалолаз с соседней вершины. На кадрах видно, что пилот теряет управление вертолетом после того, как в него садится человек.

    Смотрите также: Крутое пике. Полет Порошенко на истребителе

    Воздушное судно начинается вертеться, чуть не задевая лопастями сотрудника спасательной службы, а затем разбивается о скалу. Несмотря на ЧП, никто из находящихся на борту сильно не пострадал, небольшие повреждения получил лишь медицинский работник, пишет издание.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Виталий Кличко
    Украина: жара наступает