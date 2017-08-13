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    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля в США

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (7)

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    По информации СМИ, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргинии, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course.
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля
    @DailyProgress

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Полицейский вертолет потерпел в субботу крушение в районе города Шарлоттсвилль в США, где два дня продолжаются столкновения ультраправых и их противников.

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    По информации издания Daily Progress, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргиния, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course. Информации о пострадавших пока нет.

    На видеозаписях очевидцев видно, как над деревьями поднимается густой черный дым, однако самого вертолета не видно.

    В настоящее время в районе Шарлоттсвилля стоит ясная погода.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. В начавшихся столкновениях пострадали 15 человек. Кроме того, неизвестный въехал на автомобиле в противников акции, один погиб, 19 пострадали.

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