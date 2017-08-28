Крушение судна с щебнем под Запорожьем

Украинское грузовое судно "Профит" получило пробоину в борту и село на мель в районе моста Преображенского в Запорожье в воскресенье, 27 августа. Судно с щебнем село на мель в так называемом Старом Днепре в районе моста Преображенского. Экипажу удалось предотвратить затопление судна.

Смотрите также: Сухогруз, перевозивший товары в Крым, раскололся пополам в проливе Босфор

"Там очень узкий фарватер. И при работе ДнепроГЭСа бывают очень сильные течения. При каких сплавляться весьма неуютно. А теперь добавились еще и опоры нового моста. Места для маневра практически нет", — комментируют происшествие очевидцы.