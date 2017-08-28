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28.08.201719:38
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    Фотоленты

    Крушение судна с щебнем под Запорожьем

    (обновлено: )151
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    УНИАН
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    УНИАН
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    УНИАН
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    zp.depo.ua

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    Украинское грузовое судно "Профит" получило пробоину в борту и село на мель в районе моста Преображенского в Запорожье в воскресенье, 27 августа. Судно с щебнем село на мель в так называемом Старом Днепре в районе моста Преображенского. Экипажу удалось предотвратить затопление судна.

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    "Там очень узкий фарватер. И при работе ДнепроГЭСа бывают очень сильные течения. При каких сплавляться весьма неуютно. А теперь добавились еще и опоры нового моста. Места для маневра практически нет", — комментируют происшествие очевидцы.

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