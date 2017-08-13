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    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле в США

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (9)

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    По информации полиции, вертолет упал в лесном массиве около жилого дома на дороге Old Farm. Подтверждена гибель двух человек, на земле пострадавших нет.
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле
    @DailyProgress

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета в Шарлоттсвилле в США, сообщает полиция штата Виргиния.

    Появилось шокирующее видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии
    канал Tara McCarthy в YouTube
    Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

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    "Сегодня вскоре после 17.00 (00.00 по Киеву) вертолет упал в лесном массиве около жилого дома на дороге Old Farm. Подтверждена гибель двух человек. На земле пострадавших нет. Причина падения выясняется", —сообщает полиция в Facebook.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов уже погиб один человек, еще 34 пострадали.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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