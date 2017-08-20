В Португалии разбился вертолет

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На севере Португалии во время тушения лесных пожаров разбился самолет, в результате чего погиб пилот, сообщает новостной портал Portugal Resident со ссылкой на местное ТВ.

"Вертолет попал в высоковольтные провода и разбился. После крушения, он загорелся, что привело к смерти пилота, который был единственным человеком на борту", ​​- заявил на брифинге командующий гражданской обороной Руи Эстевис.

Инцидент произошел в районе Каштру-Дайри, в 320 км к северо-востоку от Лиссабона.

Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, Португалия заняла этим летом первое место среди европейских стран по площади территории, охваченной огнем — более 72 тысяч гектаров. В июне пожар, бушевавший несколько дней в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), унес жизни 64 человек.