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    В Португалии разбился вертолет

    (обновлено: )93
    Как сообщается, вертолет попал в высоковольтные провода и разбился. В результате инцидента погиб пилот. Инцидент произошел в районе Каштру-Дайри.
    Пожарный вертолет опускает воду, чтобы погасить лесной пожар в Вила-Велья-де-Рдао, недалеко от Каштелу-Бранку, Португалия
    REUTERS Rafael Marchante

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На севере Португалии во время тушения лесных пожаров разбился самолет, в результате чего погиб пилот, сообщает новостной портал Portugal Resident со ссылкой на местное ТВ.

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    "Вертолет попал в высоковольтные провода и разбился. После крушения, он загорелся, что привело к смерти пилота, который был единственным человеком на борту", ​​- заявил на брифинге командующий гражданской обороной Руи Эстевис.

    Инцидент произошел в районе Каштру-Дайри, в 320 км к северо-востоку от Лиссабона.

    Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, Португалия заняла этим летом первое место среди европейских стран по площади территории, охваченной огнем — более 72 тысяч гектаров. В июне пожар, бушевавший несколько дней в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), унес жизни 64 человек.

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