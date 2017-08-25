Перед "школьным перемирием" ополченцы более 20 раз обстреляли позиции ВСУ

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции (АТО), трое военных получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Трое наших бойцов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

Сообщается, что активные боевые действия велись в районе Авдеевской промзоны: позиции силовиков обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Спартака.

Кроме того, на луганском направлении огонь велся из миномета калибром 120 миллиметров по позициям ВСУ вблизи Катериновки, рядом с Новоалександровкой и Станицей Луганской использовались минометы калибром 82 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что на мариупольском направлении в конце дня было относительно тихо, но вечером недалеко от поселка Тарамчук велись обстрелы из гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, с полуночи 25 августа в Донбассе начало действовать "школьное перемирие".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.