В Черкасской области Lada влетела в микроавтобус, погибли трое

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Черкасской области, еще три человека пострадали, сообщила во вторник пресс-служба управления безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.

"В Черкасской области в ДТП погибли три человека, еще четверо получили травмы… По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Lada Priora, житель Жашковского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Benz Vito, под управлением 39-летнего киевлянина", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora и двое пассажиров автомобиля Mercedes Benz Vito погибли на месте происшествия. Еще четыре пассажира Mercedes получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе Мариуполь — Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Пострадали три человека, у двух легкие травмы, у женщины перелом руки.