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    По автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции открыли огонь

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    В самопровозглашенной ДНР утверждают, что военнослужащий ВСУ остановил автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, произведя несколько выстрелов под колеса транспорта.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    ДОНБАСС, 14 авг — РИА Новости Украина. Украинский военнослужащий задержал автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, открыв огонь в его сторону, заявили самопровозглашенной ДНДР в понедельник.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Сегодня в 15.45 сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса" после рабочей смены на Донецкой фильтровальной станции на пассажирском автобусе направлялись к местам проживания. Дорогу им преградил военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

    Как утверждается, военнослужащий якобы произвел несколько очередей из автомата под колеса автобуса с требованием остановиться.

    "Продержав двадцать минут в страхе пассажиров автобуса, большая часть из которых женщины, военнослужащий разрешил водителю автобуса продолжить движение. В результате данного инцидента сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса" испытали сильное психологическое потрясение", — добавили в непризнанной ДНР.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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