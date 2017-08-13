В Донбассе нашли тело пропавшего полковника Нацгвардии - МВД

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В зоне АТО обнаружено тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня.

Об этом сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", — уточнил Шевченко.

— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 августа 2017 г.

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Об исчезновении 35-летнего командира разведки Александра Бойко заявила его жена 3 июня, сообщает Украинская правда. По ее словам, Бойко исчез при загадочных обстоятельствах в Луганской области в районе Золотого. Она жаловалась, что его командование давало противоречивую и несодержательные информацию.

20 июня в Нацгвардии сообщили, что Бойко пропал во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.

Службу Бойко проходил в Национальной гвардии Украины, в/ч 1241, отдельный отряд спецназначения Вега, Ивано-Франковск. До этого 10 лет прослужил в г. Хмельницький в 8 полку спецназначения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.