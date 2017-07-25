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    Общество

    Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

    (обновлено: )4
    Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, возобновила работу.
    Донецкая фильтровальная станция
    пресс-центра штаба АТО в Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе возобновила работу, воду планируют подать после полудня, сообщили во вторник представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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    Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

    "Украинская сторона СЦКК сообщает, что 25 июля около 05.30 после восстановления электроснабжения была вновь запущена Донецкая фильтровальная станция. Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", — говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook во вторник.

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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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