Вокруг Донецкой фильтровальной станции создадут зону безопасности - ОБСЕ

КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась создать зоны безопасности вокруг важных инфраструктурных объектов в Донбассе.

В частности, речь идет о Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом Сайдик сообщил в среду в Минске.

"Участники рабочей группы (по безопасности – Ред.) вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры. Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и Донецкой фильтровальной станции", — сказал Сайдик журналистам.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.