наверх
19.07.201720:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Вокруг Донецкой фильтровальной станции создадут зону безопасности - ОБСЕ

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (804)

    (обновлено: )0
    Согласно информации, участники рабочей группы вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры. Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и Донецкой фильтровальной станции.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    КП "Вода Донбасса"

    КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась создать зоны безопасности вокруг важных инфраструктурных объектов в Донбассе.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

    В частности, речь идет о Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом Сайдик сообщил в среду в Минске.

    "Участники рабочей группы (по безопасности – Ред.) вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры. Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и Донецкой фильтровальной станции", — сказал Сайдик журналистам.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    СИЗО. Архивное фото
    Рост криминала в Украине