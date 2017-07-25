Донецкая фильтровальная станция до сих пор не работает

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м, приводит пресс-служба ГСЧС данные на 7 утра вторника.

"24 июля восстановлена высоковольтная линия электропередач, обеспечивающая Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Для централизованного водоснабжения жителей города запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м, а для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс куб. м, информирует сайт ГСЧС.

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Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.