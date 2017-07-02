Спецкор: Авдеевка - без воды, но ехать на ремонт фильтровальной станции опасно

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КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Авдеевка — снова без централизованного водоснабжения. Оно прекратилось в субботу после того, как в результате обстрелов Донецкая фильтровальная станция осталась без электроснабжения.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают: в городском резервуаре Авдеевки созданы запасы воды объемом 4 тысячи кубометров, этого хватит на четверо суток. Ремонтно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции планировали на воскресенье.

Удалось ли восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

"Сегодня ремонтные работы вряд ли будут проведены, поскольку в районе Донецкой фильтровальной станции до сих пор неспокойно, и ремонтникам просто опасно туда ехать. Но если говорить о ситуации в самой Авдеевке, то там есть разная информация о том, на сколько дней хватит воды, называют от четырех до семи дней. Тем не менее, паники в городе сейчас нет, поскольку Авдеевка привыкла к подобным форс-мажорам… Единственное, смущает то, что в Донецком регионе сейчас, как и по всей стране, достаточно жарко, и по ближайшим прогнозам, жара превысит 30 градусов, и есть проблемы с качеством той воды, которую могут подвозить", — отметил спецкор.