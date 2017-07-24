Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует по состоянию на 7:00 понедельника, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс куб. м, передает сайт ГСЧС.

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Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.