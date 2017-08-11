Штаб АТО сообщил о потерях, несмотря на уменьшение числа обстрелов

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий погиб, еще один ранен.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов один наш военный получил ранения. Один украинский воин погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле поселка Пески", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

В пресс-центре отметили уменьшение числа обстрелов за минувшие сутки. Как сообщают силовики, ополченцы в основном использовали стрелковое оружие и гранатометы. Сообщается, что на луганском направлении были обстреляны позиции ВСУ рядом со Станицей Луганской, поселком Счастье и Крымским. На приморском направлении под огнем оказались Талаковка и Водяное.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.