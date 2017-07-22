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    Силовики заявляют об относительном затишье в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (28)

    (обновлено: )33
    В пресс-центре АТО сообщили, что "относительное затишье" в зоне АТО связано с "адекватными и асимметричными действиями украинских воинов" на предыдущие огневые провокации.
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    Ситуация
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    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Военные заявляют об относительном затишье в Донбассе в субботу, зафиксированы всего три обстрела, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    Последствия обстрелов на Донбассе. Архивное фото
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    Очередное перемирие насмарку – в Донбассе снова обострение

    "День покоя. Именно так можно охарактеризовать 22 июля в зоне проведения антитеррористической операции. В предыдущие дни боевики наращивали огневые провокации, и за сутки в среднем фиксировалось до 30 случаев нарушения перемирия. Сегодня же, в светлое время суток, вдоль линии разграничения было тихо. Два ночных обстрела наших позиций вблизи Крымского и Широкино были около 2 ночи и характеризовались как неприцельные. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17 часов в районе поселка Донец", — говорится в сообщении пресс-центра.

    В сообщении говорится, что "относительное затишье" связано с "адекватными и асимметричными действиями украинских воинов" на предыдущие огневые провокации.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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