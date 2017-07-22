Ельченко передал генсеку ООН обращение по эскалации в Донбассе

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости Украина. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко передал в Организацию заявление внешнеполитического ведомства Украины с требованием от России "прекратить провокации в Донбассе", сообщается в Twitter постоянного представительства Украины в ООН.

"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи пункта 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме на имя генсека ООН Антониу Гутерреша.

Напомним, проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Читайте также: Витиеватые модели Донбасса и их архитекторы