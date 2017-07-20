Убийство Шеремета. Следователи допросили свыше 1800 человек

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Следователи допросили более 1,8 тысячи человек по делу убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности.

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"Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. В настоящее время следователи допросили более 1 800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов", — говорится в сообщении.

МВД Украины/Facebook, 20 июля 2017

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы, однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.