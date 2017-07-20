наверх
20.07.201716:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Убийство Шеремета. Следователи допросили свыше 1800 человек

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (301)

    (обновлено: )8
    По данным правоохранителей, в настоящее время получено в распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения и доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов.
    На месте убийства Павла Шеремета
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Следователи допросили более 1,8 тысячи человек по делу убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook. 

    Цветы на месте гибели Павла Шеремета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В день убийства Шеремета. Чем громче обещания, тем меньше усилия - Шабовта

    Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что основная версия преступления — убийство из-за профессиональной деятельности. 

    Читайте также: В день убийства Шеремета. Из дела могут сделать "глухарь" — эксперт

    "Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. В настоящее время следователи допросили более 1 800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов", — говорится в сообщении.

    МВД Украины/Facebook, 20 июля 2017

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

    Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы, однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте гибели Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"