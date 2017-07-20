Убийство Шеремета не может оставаться нераскрытым - ОБСЕ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в своем первом заявлении на посту призвал национальные власти во всех государствах-участниках ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов, об этом говорится в его заявлении в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Украине.

"Смерть Шеремета напоминает нам, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и в других местах региона ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру, которые подстрекают к таким нападениям", — заявил Дезир.

По его словам, Шеремет "был выдающимся журналистом и образцом для подражания для молодых журналистов, которых он тренировал".

"Каково послание сегодня, через год после его убийства, для будущего СМИ в Украине? Это преступление не может оставаться нераскрытым", — сказал Дезир.

Он заверил, что безопасность журналистов станет основной задачей его мандата.