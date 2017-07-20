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    В день убийства Шеремета. Чем громче обещания, тем меньше усилия - Шабовта

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (301)

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    Все громкие резонансные убийства остаются нераскрытыми, поскольку политические лозунги, заангажированность мешают следствию работать, считает эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта.
    Цветы на месте гибели Павла Шеремета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Ровно год назад, 20 июля, в результате подрыва машины в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. 

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/ukrpravda_news
    Журналистский Марш в память о Шеремете. Услышит ли власть?

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

    "Убили талантливого человека. Убили абсолютно цинично, в центре Киева. Для меня, как для специалиста, к сожалению, в первые дни после его гибели было абсолютно очевидно, что все эти громкие заявления относительно того, что это "дело чести", что "все как один" – они наполняли лишь только одной мыслью: что у нас чем громче рапорта и обещания, тем мизернее будет результат всех псевдоусилий", — сказал эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в комментарии РИА Новости Украина. 

    РИА Новости Украина
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта

    Эксперт констатировал, что на сегодня можно говорить о том, что нет даже более-менее однозначной версии произошедшего. 

    "Журналисты громко шлепнули по носу правоохранительную систему, показав, что даже какие-то очевидные моменты, которые могли бы быть на первой стадии, по горячим следам, эффективно использованы, возможно, позволили бы выйти на какой-то результат, они не использованы. Что говорит о крайне низком профессиональном подходе, либо просто о нежелании действительно занимается раскрытием", — считает Шабовта. 

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    strana.ua
    Годовщина убийства Шеремета. У МВД стерли надписи "Хто вбив Павла?"

    Он обратил внимание на неожиданная и не до конца понятную связь представителя, пусть и бывшего, государственной службы,  который неясным образом  присутствовал на месте преступления. 

    "Я имею в виду сотрудника СБУ. Его тут же обозначили как бывшего, хотя какое-то незакономерное его там болтание было. Это, к сожалению, говорит о том, что ситуация, в которой могут быть замешаны и какие-то интересы государства, и оно, наверное, особо неохотно будет прилагать какие-то усилия, чтобы эту правду открыть", — полагает эксперт. 

    Кроме того, есть еще одна причина, по которой не расследуются громкие дела об убийствах.

    Жизненный путь Павла Шеремета. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Жизненный путь Павла Шеремета

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    "Во всех резонансных случаях… Абсолютно разные люди, но совершенно циничное убийство средь бела дня экс-депутата российской Госдумы Вороненкова, террористические атаки по отношению к сотрудникам спецслужб – я имею в виду убийство полковника, одного из руководителей украинского армейского спецназа и так далее… Они остаются нераскрытыми еще по одной регулярно повторяющейся причине. Потому что политические лозунги, заангажированность мешают следствию работать. А у нас как только что-то происходит, появляются говорящие головы вроде Геращенко или еще кого-то, и все сразу моментально четко видят, естественно, "мохнатую и страшную руку Кремля", которая, безусловно, является "злодеем". В итоге, это никогда не доказывается, но такое впечатление, что сама такая однозначная, быстрая, настойчивая установка действует просто фильтром, который мешает уже дальше правоохранительной системе либо учесть какие-то очевидные аргументы, либо подталкивает к тому, что они под эту "руку Кремля" и подталкивали все. А следствие, если оно является каким-то уже предвзятым, оно уже заангажировано, оно теряет право на объективность, становится больше политическим инструментом, чем тем органом, который способен хладнокровно, профессионально и конструктивно расследовать злодеяние", — сказал Шабовта. 

    twitter.com/ChristopherJM
    "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

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    По мнению эксперта в области безопасности, гибель Павла Шеремета – "как увеличительное стекло, которое сконцентрировало на себе все проблемы, присущие сегодня деятельности правоохранительных систем и в раскрытии таких очевидно резонансных преступлений, которые где-то даже определяют авторитет самой системы, состоятельность государства, которое все-таки способно как-то граждан если не защитить, то хотя бы вскрыть исполнителей, заказчиков и мотивы этого преступления"

    "К сожалению, мы видим в Украине, что это все – абсолютно нулевые величины", — заключил Шабовта. 

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