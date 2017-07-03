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    Зверство под Тернополем. Задержан убийца 17-летней девушки

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    Сообщается, что несовершеннолетнему жителю соседнего села сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
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    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Убийца 17-летней жительницы поселка Вишневец Тернопольской области задержан.

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    "Прокуратурой Тернопольской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), начатое по факту убийства несовершеннолетней жительницы пгт. Вишневец на Тернопольщине. Следствием установлено, что к совершению преступления причастен несовершеннолетний житель соседнего села, который 26 июня 2017 нанес несколько ударов ножом, в том числе в область груди потерпевшей, от чего наступила смерть девушки", — сообщает 0352.ua.

    Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Расследование продолжается.

    Трагедия произошла в ночь на 26 июня. Изуродованное тело 17-летней девушки Ирины Мукоиды обнаружили в нескольких сотнях метров от дома. По данным СМИ, убийство произошло, когда девушка возвращалась с празднования Дня молодежи. Еще в 01:30 она общалась с тетей, которая ее воспитывала.

    Жители поселка Вишневец и близлежащих сел в двух местах перекрывали международную трассу, идущую на Ровно; они возмущены убийством выпускницы и требовали справедливого расследования.

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