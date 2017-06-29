Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова, в том числе предполагаемого киллера Заура Дадаева, передает корреспондент из зала Московского окружного военного суда.

Всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика. Дадаев, по мнению присяжных, снисхождения на заслуживает.

Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.