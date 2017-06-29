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    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

    Тема:

    Годовщина убийства Бориса Немцова (244)

    29
    Всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика. Дадаев, по мнению присяжных, снисхождения на заслуживает.
    Обвиняемые в убийстве Бориса Немцова во время судебного заседания в Москве.
    REUTERS Maxim Zmeyev

    МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова, в том числе предполагаемого киллера Заура Дадаева, передает корреспондент из зала Московского окружного военного суда.

    Марш памяти Бориса Немцова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шествие в память Бориса Немцова в Москве

    Всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика. Дадаев, по мнению присяжных, снисхождения на заслуживает.

    Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

    На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

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