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    Происшествия

    Силовики заявили о резком увеличении числа обстрелов в Донбассе

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    На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям военных в районе Авдеевки, Луганского, Каменки и Верхнеторецкого.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ни один военный не пострадал.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Facebook Павла Жебривского
    Новые обстрелы в Донбассе: вместо перемирия – смерти

    В сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook говорится, что за прошедшие "количество обстрелов резко возросло и достигло 31". По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино и Лебединское из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

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    На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Луганского, Каменки и Верхнеторецкого. В пресс-центре штаба АТО также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Желтое, Кряковку, Новоалександровку, Счастье, Крымское, Троицкое, Станицу Луганскую, Новозановку, Валуйское и Попасное.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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