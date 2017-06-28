Силовики заявили о резком увеличении числа обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по позициям украинских военных, ни один военный не пострадал.

В сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook говорится, что за прошедшие "количество обстрелов резко возросло и достигло 31". По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино и Лебединское из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

Читайте также: Патриоты из леса: на Волыни тренируются отряды теробороны

На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Луганского, Каменки и Верхнеторецкого. В пресс-центре штаба АТО также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Желтое, Кряковку, Новоалександровку, Счастье, Крымское, Троицкое, Станицу Луганскую, Новозановку, Валуйское и Попасное.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.