Военнослужащий с помощью доставки переправлял оружие из Донбасса под Киев

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции в Донбассе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Военной прокуратурой… в рамках расследования уголовного производства задержан военнослужащий одной из воинских частей вооруженных сил Украины, дислоцированной в Житомирской области, который наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения АТО в один из районных центров Киевской области", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в течение мая-июня 2017 года военнослужащий с помощью сети экспресс-доставки грузов под видом предметов гражданского назначения поставлял из Донбасса в Киевскую область боеприпасы. В ходе обысков на месте происшествия военные прокуроры изъяли сотни боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, четыре гранаты РГД-5 и запалы к ним, шесть гранатометных выстрелов ВОГ-25, 400 граммов тротила, детонаторы.

Как отмечается в сообщении, военнослужащий задержан по подозрению в совершении преступления по статье "хранение, приобретение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.