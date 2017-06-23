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    Военнослужащий с помощью доставки переправлял оружие из Донбасса под Киев

    (обновлено: )15
    Военнослужащий задержан по подозрению в совершении преступления по статье "хранение, приобретение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции в Донбассе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

    Оружие. Архивное фото
    dn.npu.gov.ua
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    "Военной прокуратурой… в рамках расследования уголовного производства задержан военнослужащий одной из воинских частей вооруженных сил Украины, дислоцированной в Житомирской области, который наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения АТО в один из районных центров Киевской области", — говорится в сообщении.

    По данным Генпрокуратуры, в течение мая-июня 2017 года военнослужащий с помощью сети экспресс-доставки грузов под видом предметов гражданского назначения поставлял из Донбасса в Киевскую область боеприпасы. В ходе обысков на месте происшествия военные прокуроры изъяли сотни боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, четыре гранаты РГД-5 и запалы к ним, шесть гранатометных выстрелов ВОГ-25, 400 граммов тротила, детонаторы.

    Как отмечается в сообщении, военнослужащий задержан по подозрению в совершении преступления по статье "хранение, приобретение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

    в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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