Эксперт: Под предлогом защиты от РФ США просто продают устаревшее оружие

РИА Новости Украина

Польше предлагает военную технику, которую сами американцы больше не используют. Об этой проблеме Sputnik Polska поговорил с экспертом Европейского центра геополитических исследований Томашем Янковским.

О том, что оружейное лобби США имеют огромное влияние на политиков, чирикают даже воробьи на крыше. Этот факт имел новый поворот на последних слушаниях в подкомитете иностранных дел Палаты представителей. Конгрессмен Пол Кук выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые члены НАТО по-прежнему используют российскую военную технику, что, по словам Кука, снижает их значимость и потенциал как истинных союзников США. Поэтому он настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа начала продавать союзникам из Восточной Европы американскую военную технику. Может, речь идет не об исходящей от России угрозе и не о росте ее влияния, просто нужно избавиться от устаревшего оружия, хранящегося на переполненных складах?

– Уже очень давно известно, что на президентских выборах в США существует такой секрет полишинеля, что каждый президент США должен быть благославлён военными концернами.

В случае с НАТО и с другими альянсами США, это продиктовано в первую очередь необходимостью продать вооружение. Тот факт, что сегодня официальные американские круги настаивают на продаже оружия своим союзникам, может означать кризис в оборонной промышленности США. До сих пор это делалось неофициально. Всегда были торги, контракты, и все осуществлялось на принципах свободного рынка. Однако, в данном случае мы имеем дело с прямым давлением, если такие призывы исходят от видных представителей страны.

Что касается Польши, то говорю это с разочарованиеми и с некой долей иронии – в нашем случае это мало что меняет, потому что мы уже длительное время работаем в качестве поставщика доходов для оборонной промышленности США. Примером могут служить F-16 или ракеты Patriot, на которые Польша потратит миллиарды. К сожалению, большинство стран НАТО придется пойти польским путем.

Я бы также хотел отметить, что никакой "российской угрозы" не существует хотя бы потому, что мы не в состоянии указать ни одного место, где русские действительно угрожали бы Америке или ее союзникам.

Все как раз наоборот, и последнее событие – сбитый сирийский самолет, то есть самолет государства-союзника России – свидетельствует об этом. Это американцы, а не Россия – провоцирующая сторона, агрессивная сторона. Антироссийская пропаганда работает на создание видимости угрозы странам НАТО и аргумента в пользу закупок американского оружия.

Ну и те пресловутые 2%, которые требует президент Трамп. Это тоже способ оказания давления в пользу покупки оружия "Made in USA"?

– Разумеется. Например, в Польше общество убеждают, что необходимость роста расходов на армию связана с якобы растущей угрозой со стороны России. Но огромная часть этих расходов идет вовсе не на модернизацию армии, а на закупку американского устаревшего вооружения, которое, и на это стоит обратить внимание, сами американцы уже не используют.

Например, ракеты Patriot – вооружение, которое уже не используется в американской армии. А военным концернам выгодно их кому-то продать.