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    Россия

    "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ - источник

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    По словам информированного источника, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — времен Великой Отечественной войны.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок", по предварительным данным, незаконно выкапывал оружие полувековой давности в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя, сообщил РИА Новости информированный источник. Использованные "стрелком" гранаты были того же периода, добавил собеседник.

    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ликвидация "кратовского стрелка" под Москвой. Спецоперация силовиков

    В МВД ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

    "Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — также времен Великой Отечественной войны.

    Глава МВД Владимир Колокольцев ранее рассказал, что мужчина несколько часов отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты.

    Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, занимается этим Росгвардия.

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