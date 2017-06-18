НАТО есть чему поучиться у Украины - Климкин

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.

"Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас", — сказал он.

"Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет", — добавил министр.

Вступление Украины в ЕС, по его словам, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

"Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", — заявил Климкин.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.