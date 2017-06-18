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    НАТО есть чему поучиться у Украины - Климкин

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (257)

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    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а "с Украиной это легче, чем без". Партнеры по НАТО могут многому поучиться, речь идет о тактике, выносливости и боеготовности.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.

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    "Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас", — сказал он.

    "Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет", — добавил министр.

    Вступление Украины в ЕС, по его словам, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

    "Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", — заявил Климкин.

    Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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