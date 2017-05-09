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    Число задержанных в Одессе возросло до 15-ти человек

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (126)

    (обновлено: )19
    В отделы полиции Одессы уже доставлены 15 граждан за совершение различных правонарушений. Как отметили в полиции, в День Победы на улицах Одессы, а также в области несут службу более 3 тысяч правоохранителей.
    Число задержанных в Одессе возросло
    управление полиции Одесской области

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Количество задержанных в Одессе во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, выросло до 15 человек, сообщила во вторник пресс-служба управления полиции Одесской области.

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    Пресс-служба Оппозиционного блока
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    Ранее полиция Одессы сообщала, что в День Победы задержали четырех человек за использование коммунистической символики.

    "В отделы полиции города Одессы уже доставлены 15 граждан за совершение различных правонарушений, среди которых: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство и тому подобное. По всем фактам проводятся проверки", — говорится в сообщении.

    Как отметили в полиции, в День Победы на улицах города, а также в области несут службу более 3 тысяч правоохранителей.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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