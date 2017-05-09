Победители 72 года спустя и месть побежденных

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Мы последнее поколение, которому выпало счастье лично поблагодарить защитников нашей страны и победителей. Но вместо почета и поклонения после событий 2014 г. они подвергаются гонениям, унижению и социальному геноциду.

Законодательный реванш

Попытки пересмотреть историю начались в 1992 г., когда в Киев ринулись потомки разгромленных украинских националистов. Уже в 1993 г. в законодательство о ветеранах были внесены изменения, уравнивающие в статусе боевиков УПА с ветеранами Великой Отечественной войны… Дальше – больше. Виктор Ющенко начал чествовать бойцов УПА больше, нежели воинов Красной Армии, националистам назначали надбавки к пенсиям и социальные льготы, вместо ветеранов 9 мая их приглашали в школы и вузы.

Но посягать на сам День Победы на государственном уровне до февраля 2014 г. не смел никто.

Как бы ни маскировалась "революция" под стремление к Европе, лучше всего истинный характер смены власти виден по законодательству, касающемуся ветеранов и истории Великой Отечественной войны. Были приняты законы о "декоммунизации" и "увековечении памяти борцов за независимость Украины", согласно которым весь советский период истории назван оккупацией, а победители – пособниками тоталитарного режима. Запрещено название "Великая Отечественная война", Знамя Победы, вся символика, с которой украинский народ одержал победу над фашизмом. Тогда как по улицам украинских городов маршируют молодчики с "волчьим крюком" дивизии СС "Дас Райх", за появление со Знаменем Победы введен тюремный срок от 5 лет.

Теперь "институт уничтожения национальной памяти" намерен вытравить даже упоминание о Победе. 9 мая 2017 г. состоится последний в истории Украины День Победы. После начала работы Верховной Рады депутаты намерены принять закон, согласно которому 9 мая станет рабочим днем, а украинцам предложат отмечать аморфный "День памяти и примирения" и скорбеть в равной степени над убитыми эсесовцами, "сокирниками" из ОУН и героями, задушившими фашизм в его логове.

Реваншисты всеми силами хотят, чтобы забыли, кто на самом деле нанес им поражение. Кто победил.

Травля героев

Личную месть побежденных ощущают на себе ветераны Великой Отечественной войны. По словам Натальи Королевской, "за последние три года ветеранов ВОВ, ветеранов труда и людей, имеющих особые заслуги перед Родиной, лишили фактически всех компенсаций и льгот, урезали пенсии, сократили и без того небольшую государственную социальную поддержку. У ветеранских организаций отбирают помещения".

Это подтвердил и глава столичной городской организации ветеранов Николай Мартынов, у которого киевские власти требуют освободить помещение на ул.Терещенковской.

Националисты намерены лишить ветеранов бюджетного финансирования. В Киеве, по словам Мартынова, "лишили киевскую городскую организацию положенной по закону финансовой поддержки на оплату уставной деятельности". "Активист" Дмитрий Ризниченко написал в своем блоге, что "бывший народный депутат-коммунист Цыбенко, который не воевал ни на одной войне, однако возглавляет Организацию ветеранов Украины, пожирающую бюджетные миллионы, устраивает на них российские пропагандистские акции в Киеве, сейчас требует от Гройсмана выдать ему очередное бюджетное финансирование на этот год". Молодой громила не погнушался даже ударить пожилого ветерана, генерал-полковника Виктора Палия. Причиной преступления стало выделение Минсоцполитики 1,2 млн. грн. и подготовка к выделению еще 1,5 млн. Организации ветеранов Украины.

Не стоит обольщаться по поводу того, что эти требования – удел маргиналов. Как заявил депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, "мы обратились к министру социальной политики, лично к Гройсману, министру Кабмина Саенко, чтобы они использовали все надлежащие юридические меры, чтобы остановить эту практику, которая просто шокировала общественность. Мы должны остановить финансирование путинских флешмобов под видом псевдоветеранских организаций". И, судя по тому, как дружно голосует Рада за "исторические" законы, и эту преступную норму примут.

А пока что часть ветеранов лишают выплат ко Дню Победы, как произошло в Одессе и Мариуполе, где местные депутаты не выделили защитникам Родины ни копейки помощи. В Киеве же планируют швырнуть унизительные 100 грн. малоимущим участникам ВОВ. Пожалуй, депутаты Киевсовета больше тратят на прокорм своих домашних животных.

Быть ветераном опасно

День Победы теперь знаменуется дебошами нацистов и радикалов, избивающих стариков, срывающих с них ордена и отнимающих знамена.

В этом году боевик Николай Коханивский объявил о проведении акции "Смертный полк". Как говорится в анонсе, "друзья, не допустим "ватного шабаша" 9 мая в Киеве! Добровольческое движение ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить негодяев (!). 9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на марш, истоки которого из Московии и который носит название "Бессмертный полк"… Каждый из нас понимает опасность, которую несут в себе такие мероприятия, понимает, чьей рукой они проплачиваются и управляются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев!"

Еще более откровенно высказались неонацисты из С-14: "Ждите 9 мая! Затопчем рашистское отродье к чертям! Краснопузых на ножи! Казнить вытиранов!" В 2016 г. группировка уже организовала ряд нападений на ветеранов, женщин и детей.

Украинские ветераны могут стать и жертвами реваншистской Фемиды, которая теперь считает их подвиги преступлениями. По обращению Дениса Полищука, подозреваемого по делу об убийстве писателя Олеся Бузины, Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении 94-летнего ветерана Бориса Стекляра, которого обвиняют в уничтожении члена ОУН художника Нила Хасевича.

"Правозащитники" умалчивают о том, что "художник" по совместительству трудился судьей в селе Деражно, где выносил смертные приговоры крестьянам за невыполнение поставок продовольствия войскам вермахта, невыход на работы и помощь партизанам. А убит он был в 1952 г. в набитом оружием и взрывчаткой схроне, где были найдены документы о его сотрудничестве с иностранными разведками. По словам Стекляра, там же оказались и "страшные рисунки, запечатлевшие "предсмертные муки советских людей, казнимых фашистами и их пособниками".

Помнится, Гитлер тоже писал акварели. Правда, почему-то никто не называет его художником. Если иску против Стекляра дадут ход, Украину может захлестнуть уголовная кампания против ветеранов Великой Отечественной войны.

Бессмертными они не станут

В повести "Вечные Кортелисы", текст которой тщательно зачищен на просторах интернета, нынешний проповедник украинского национализма Владимир Яворивский очень опасался, что носители тех же идей, которые сожгли Кортелисы, вернутся из небытия…

Они вернулись, и глава украинского Союза писателей встретил их объятиями. Вернулись в "Смертном полку", до марша которого некоторым из Победителей удалось дожить. Но само их название – пророческое. Память об этом "Смертном полке" будет стерта, а полки Великой Отечественной так и останутся вовеки бессмертными в наших сердцах.