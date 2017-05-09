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    День Победы: число пострадавших правоохранителей возросло до восьми

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (126)

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    По оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции - по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро - в Днепре, говорится в сообщении полиции.
    Драка в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Число правоохранителей, пострадавших во время столкновений в День Победы в Украине, возросло до восьми, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции.

    Ранее первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что два сотрудника полиции пострадали в результате столкновений во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Также пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что полиция в Киеве возбудила дело по статье "хулиганство" в связи с действиями националистов.

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    Пресс-служба Оппозиционного блока
    День Победы в Днепре: массовая драка

    "По оперативной информации, при обеспечении безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции — по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро — в Днепре", — говорится в сообщении полиции.

    Кроме того, правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным пресс-службы, сотрудники полиции задержали одного человека в городе Днепр, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 25 участников акции были задержаны в Киеве.

    Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 13.00 возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов".

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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