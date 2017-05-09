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    Общество

    Около 50 тыс человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (117)

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    Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, за правопорядком во вторник следили около 30 тысяч правоохранителей.
    День Победы в Херсоне
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Около 50 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Всего в стране были задействованы 30 тысяч правоохранителей… В акциях приняли участие 50 тысяч граждан", — сказал Яровой на брифинге.

    Яровой добавил, что всего по Украине задержаны за различные правонарушения 45 человек. В ходе различных столкновений травмы получили двое правоохранителей.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в ХарьковеОдессе, Мелитополе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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