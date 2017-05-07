Глава гуманитарной миссии: около тысячи погибших в АТО еще не найдены

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В зоне АТО около тысячи погибших военных и мирных жителей не опознаны или не найдены, сообщил руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, несколько сотен тел погибших были доставлены на подконтрольную Киеву территорию.

По поводу числа погибших среди не найденных он сказал: "Если основываться на данных, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные — это все верифицируется. Порядке около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными".

Он отметил, что из этой цифры нужно вычесть несколько сотен тел, которые находятся на подконтрольной территории и до сих пор не опознаны.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.