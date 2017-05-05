Штаб АТО: ополченцы ЛНР из артустановок "Пион" обстреляли район Крымского

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На луганском направлении район поселка Крымское ополченцы обстреляли с применением самоходных артиллерийских установок (САУ) "Пион", сообщил пресс-центр штаба АТО.

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"4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское противник применил САУ 2С7 "Пион" калибра 203 мм", — говорится в сообщении.

От разрыва снаряда калибром 203 мм повреждено резервную линию электропередачи в направлении Сокольники — Крымское. Обстрел производился с направления населенного пункта Стаханов, расположенное на временно неподконтрольной Украине территории.

В свою очередь, на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ почти 40 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более тысячи мин и снарядов.

"За минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 1011 снарядов и мин", — сказал он.

По данным ведомства, огонь велся из различных видов вооружения, в том числе запрещенного минскими договоренностями — зенитных установок ЗУ-23-2, БМП-2 и 120-миллиметровых минометов. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись окраины 10 населенных пунктов, а также район КПП "Станица Луганская".

"Подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают минские договоренности и не реагируют на провокации со стороны Украины", — добавил Марочко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.