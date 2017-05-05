Якубин: АТО мифологизируют как новую отечественную войну

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Кабинет министров увеличил выплату разовой денежной помощи ветеранам Великой Отечественной мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований в среднем на 26%. Инвалиды войны 1-й группы получат 3,5 тысячи гривен, инвалиды 2-й группы – 2,7 тысячи гривен, 3-й группы – 2,7 тысячи гривен, участники боевых действий – 1,2 тысячи гривен, жертвы нацистских преследований – 600 гривен, узники концлагерей – 500 гривен.

Также в ряде регионов ветеранам выплатят разовую помощь из местных бюджетов – по решению областных и городских советов.

Кроме ветеранов, выплаты получат и бойцы АТО. Сообщается, что на матпомощь могут рассчитывать участники антитеррористической операции, которые получили статус участника боевых действий до 5 мая. Помимо этого им предоставят льготы на выплаты коммунальных услуг в размере 75%. Всего на сегодняшний день в Украине действует 21 льгота для участников боевых действий в зоне АТО.

Попытки “уравнять» ветеранов проводятся уже в Украине не менее 10 лет, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин: раньше, во времена президентства Виктора Ющенко, пытались "примирить" ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов ОУН, УПА, проводить общие для них мероприятия. Теперь добавилась новая категория: люди, которые были задействованы в антитеррористической операции, вернулись оттуда, получили, в том числе, социальные льготы.

"Я думаю, попытка подавать это под неким одним соусом связана с тем, что со стороны власти есть желание решить несколько вопросов. Возможно, уменьшить недовольство у тех людей, кто возвращается с Востока. Они возвращаются и, в общем-то, кроме неких отдельных льгот глобально государство ими не занимается. Есть такое желание, сказать, что государство выполняет свой социальный контракт, есть попытка провести аналогию с Советским Союзом, с ветеранами, поместить в один ряд. Это делается, чтобы уменьшить социальное недовольство тех людей, кто возвращается из зоны АТО", – сообщил эксперт.

Но здесь есть и второй нюанс, считает он: "со стороны правительства есть идея в целом изменить концепцию о Великой Отечественной войне и в том числе о людях, которые были в ней задействованы".

"Сейчас на официальном уровне не используется понятие "Великая Отечественная война", но со стороны части политиков, из уст президента звучит такая идея, что Украина сейчас ведет свою некую отечественную войну. Я не исключаю, что будущем, действительно, будет попытка прийти к тому, что это ветеран отечественной войны, но не той, что была связана с Советским Союзом, потому что там Вторая мировая, а новой отечественной войны", – прогнозирует политолог.

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В то же время, отмечает Якубин, в таком подходе кроется дополнительная опасность: "государство в принципе не занимается реабилитацией людей, которые возвращаются (из АТО), … а часть людей, возвращающихся с Востока, нуждаются и в психологической, и в социальной реабилитации".

"А их пытаются просто уравнять, дать часть льгот, и все. На этом государство заканчивает свои функции по возвращении такого человека в мирную жизнь. И в итоге мы видим, что часто такие люди до конца и не возвращаются в мирную жизнь. И в этой плоскости и лежит опасность для общества", – резюмировал политэксперт.