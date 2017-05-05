В Славянске водитель маршрутки отказался перевозить участника АТО

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Водитель маршрутки по рейсу Славянск-Святогорск в Донецкой области отказался перевозить участника боевых действий, сообщают местные СМИ.

"Сначала военнослужащему не дали льготный билет в кассе автовокзала (в Славянске — Ред.), а затем и водитель, отказался везти, мотивирую это тем, что якобы существуют лимиты на перевозку льготных пассажиров", — пишет местное издание slavinfo.dn.ua.

Сообщается, что на автовокзал прибыли представители городского "Союза ветеранов АТО" и волонтеры, вызвавшие полицию.

slavinfo.dn.ua Ситуация на автовокзале в Славянске

"Ни в кассе автовокзала, ни водитель маршрутки не показали документ, в котором были регламентированы лимиты на перевозку льготных пассажиров. Водитель маршрутки отказался давать телефон своего руководства, а затем заявил, что он никуда не поедет и предложил всем пассажирам поменять билеты на следующий рейс на Святогорск", — отмечает издание.

Позднее пассажиров данной маршрутки отправили в кассу автовокзала для замены билетов, где военному также предоставили льготный билет. Отмечается, что перевозчик не предоставил правоохранителям документы, которые регулируют нормы по проезду льготников. Также отмечается, что отказ водителя в Славянске перевозить участника АТО — не первый случай. Ранее такие инциденты были и на других рейсах.

Напомним, случай, когда водитель маршрутки отказался перевозить бойца АТО, также был зафиксирован в Запорожье.