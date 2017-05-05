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    Общество

    В Славянске водитель маршрутки отказался перевозить участника АТО

    (обновлено: )465150
    По данным местных СМИ, военному не был предоставлен льготный билет в кассе автовокзала, а позднее водитель маршрутки отказался перевозить участника боевых действий.
    Ситуация на автовокзале в Славянске
    slavinfo.dn.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Водитель маршрутки по рейсу Славянск-Святогорск в Донецкой области отказался перевозить участника боевых действий, сообщают местные СМИ.

    "Сначала военнослужащему не дали льготный билет в кассе автовокзала (в Славянске — Ред.), а затем и водитель, отказался везти, мотивирую это тем, что якобы существуют лимиты на перевозку льготных пассажиров", — пишет местное издание slavinfo.dn.ua.

    Сообщается, что на автовокзал прибыли представители городского "Союза ветеранов АТО" и волонтеры, вызвавшие полицию.

    slavinfo.dn.ua
    Ситуация на автовокзале в Славянске

    "Ни в кассе автовокзала, ни водитель маршрутки не показали документ, в котором были регламентированы лимиты на перевозку льготных пассажиров. Водитель маршрутки отказался давать телефон своего руководства, а затем заявил, что он никуда не поедет и предложил всем пассажирам поменять билеты на следующий рейс на Святогорск", — отмечает издание.

    Позднее пассажиров данной маршрутки отправили в кассу автовокзала для замены билетов, где военному также предоставили льготный билет. Отмечается, что перевозчик не предоставил правоохранителям документы, которые регулируют нормы по проезду льготников. Также отмечается, что отказ водителя в Славянске перевозить участника АТО — не первый случай. Ранее такие инциденты были и на других рейсах.

    Напомним, случай, когда водитель маршрутки отказался перевозить бойца АТО, также был зафиксирован в Запорожье.

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