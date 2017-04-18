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    Силовики обвинили противника в обстрелах из минометов и пулеметов

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (129)

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    На донецком направлении огонь велся по Авдеевке, шахте Бутовка и Каменке, на луганском направлении - по Катериновке и Новоалександровке, сообщили в штабе АТО.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы более 30 раз нарушили "режим тишины" в Донбассе за прошедшие сутки, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Три года АТО: надежда на мир остается надеждой

    По сообщению пресс-центра военной операции, ополченцы "32 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины".

    На приморском направлении, как заявляют силовики, обстреливались Чермалик, Марьинка, Водяное, Широкино, Талаковка и Павлополь. На донецком направлении огонь велся по Авдеевке, шахте Бутовка и Каменке, на луганском направлении — по Катериновке и Новоалександровке.

    Как утверждают в пресс-центре, ополченцы применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, пулеметы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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