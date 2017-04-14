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    Общество

    Статус участника АТО за три года получили почти 200 тыс военных

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    Как сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута, за минувшую неделю статус участника боевых действий получили 600 военнослужащих. Всего данный статус с начала АТО получили 199 114 человек.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. С начала проведения антитеррористической операции статус участника военных действий получили 199 114 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

    Три года войны: конфликт в Донбассе в цифрах и фактах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Три года АТО: конфликт на Донбассе в цифрах и фактах

    "Статус участника боевых действий получили 199 114 участников АТО", — цитирует Прауту ukranews.com.

    За минувшую неделю статус участника АТО получили 600 человек.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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