Более 40 раз ополченцы обстреляли позиции ВСУ, 5 военных ранены - штаб АТО

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили, что за минувшие сутки ополченцы 43 раза обстреляли их позиции в Донбассе, пять военных получили ранения.

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Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрелы позиций сил АТО… За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook в субботу.

Отмечается, что больше всего ударов зафиксировано на мариупольском направлении. Сообщается, что из крупнокалиберных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП ополченцы обстреляли Новогригорьевку, из минометов, гранатометов и пулеметов — Красногоровку, из минометов и стрелкового оружия — Марьинку.

Как заявляют военные, в районе Водяного, Широкино и Березового применялись гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вблизи Чермалыка, Новотроицкого, Гнутово и Талаковки — крупнокалиберные пулеметы, БМП, снайперское и стрелковое оружие.

Кроме этого, нарушения фиксировались и на донецком направлении: сообщается, что здесь под обстрелами оказались Авдеевка, Верхнетроицое, Каменки, Пески и Зайцево, удары по которым наносились из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На луганском направлении, по данным ВСУ, ополченцы обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов их позиции рядом с Катериновкой, станицей Луганская и Крымским.

Огонь в ответ силовики не открывали, подчеркивают в пресс-центре военной операции.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.