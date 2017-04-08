Матиос заявил о подделке в военном деле Егора Соболева

В военной учетном деле гражданина Егора Зимина (Егора Соболева, нардеп от фракции "Самопомич") обнаружили подделку, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Смотрите также — Соболев: я категорически против новых майданов

"Для меня депутат, пока депутат, Егор Соболев и человек без фамилии и истории под "ником" Семен Семенченко или Гришин, или Сергей Донцов, как он был когда-то в Донецке, не является олицетворением парламентариев", — заявил Матиос в эфире телеканала ZIK

Он озвучил факт, который, по его словам, является доказанным и не влечет за собой уголовной ответственности относительно Егора Соболева.

"За три года до войны, в одном из военкоматов города Киева было сформировано военное учетное дело гражданина Украины, который в случае войны должен быть призван на службу. Так вот: по сей день в перечне военных специальностей нет такого понятия как военный журналист. Но за два или три года (могу ошибаться, мы давно это установили) до войны в учетном деле гражданина Зимина, он же Соболев, были внесены изменения путем подделки военной учетной дела, где было написано "военный журналист". Может, что-то знал Егор Зимин-Соболев? Наверное, знал. Может, знал выпускник ВГИКа, курсов спецшколы РФ Гришин-Семенченко? Наверное, что-то знал", — рассказа главный военный прокурор.

Матиос добавил, что в свое время, учитывая озвученные лозунги и призывы, спросил Егора Соболева, какую должность тот готов занять, чтобы выполнить какую-то практическую работу. Главный военный прокурор подчеркнул, что он и возглавляемое им ведомство ежедневно выполняет практические задания.

Читайте также: Веерные отключения? Парасюк и Семенченко гарантируют!

"А что практического сделал Соболев?.. У господина Соболева нет должного образования. А то, что он стал народным избранником, объясняется верой людей в лозунги и манну небесную", — резюмировал он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал нардепа от "Самопомочи", экс-комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко (Константина Гришина) назвал аферистом.