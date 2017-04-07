Скандал из-за помощи военным: отца школьника вызвали в... СБУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

История со скандалом между родителями одной из киевских школ после того, как им предложили помочь вещами и лекарствами воинам АТО, получила продолжение. Отца школьника, высказавшегося против, вызвали на беседу в СБУ, пишет издание "Страна".

"Ну вот, нам звонили "оттуда"… в пятницу супруг мой пойдет на беседу в СБУ. Человек, который не совершал никаких преступлений никогда в жизни", — написала его жена Светлана.

Сам Вадим заявил "Стране", что СБУ начало интересоваться им еще три недели назад. "Пришел какой-то человек из СБУ к руководителю моей организации, расспрашивал обо мне. Потом пошел к моему непосредственному начальнику. Интересовался моей биографией….Причем, они меня не вызывали на определенное время. Спросили, когда мне будет удобно. Договорились созвониться в пятницу утром и определиться со временем. Причем, повестки у них нет. "Но если мы не встретимся так, — то вам придет официальный запрос", — такой был ответ. Так что, вероятнее всего, мы встретимся в пятницу вечером. Чтобы я дал объяснение "по некоторым фактам", — рассказал он.

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По словам самой Светланы, ранее СБУ не имела вопросов к ее мужу. При этом женщина не уверена, связан ли вызов ее мужа в СБУ именно с историей, которая разыгралась в школе.

"Мой супруг — человек смелый. Он не боится отстаивать свою точку зрения. Так что я не исключаю, что это — параллельный донос", - говорит Светлана.



Разругались в пух и прах

Напомним, в середине февраля в Славянской гимназии Киева между родителями разгорелся скандал после того, как им в школе предложили при возможности помочь вещами и лекарствами воинам АТО, а также детям нарисовать рисунки атошникам.

"Началось все с сообщения классного руководителя о сборе помощи для АТОшников в школе", — написала в соцсети Facebook жительница Киева Татьяна Попова, которая опубликовала скрины из переписки родителей в Viber.

"Уважаемые родители! Если есть возможность помочь воинам АТО, на завтра можна принести шапки, рукавицы, носки, пледы, теплую верхнюю одежду, бинты, противопростудные средства. Завтра выезжает машина", — говорилось в сообщении классного руководителя.

Скриншот из Viber

В ответ на это предложение одна из мам Светлана обнародовала фото аллеи с фамилиями детей, которые погибли за время АТО на Донбассе. Памятник установлен в Донецке.

Скриншот из Viber

Как видно из скринов, впоследствии разгорелась ярая дискуссия между родителями Татьяной и Светланой в закрытой группе приложения Viber.

Скриншот из Viber

Скриншот из Viber

Скриншот из Viber

Скриншот из Viber

Попова потребовала объяснений, как это связано с просьбой о помощи военным в зоне АТО. Она же выложила переписку, состоявшуюся в закрытой группе в Viber, на своей страничке в Facebook под хэштегом #побутовийсепаратизм.

"Я в свою очередь не очень поняла Татьяна, про каких "защитников" идет речь у Вас, так как мне и моей семье никогда и ничем не угрожали мои соотечественники с Донбасса", - написала в ответ Светлана.

Светлана также заявила, что не хочет, чтобы ее детей втягивали в инициативы, связанные с войной.

"Калечить их души сейчас тем, что происходит — заставлять рисовать рисунки атошникам или собирать им подаяние — это совершенно неприемлемо. Для меня ни один украинец из Донбасса или Львова не станет врагом, чтобы ни рассказывали по телевизору", — добавила она.

Скриншот из Viber

А ее муж Вадим написал, что никто не заставит его ребенка писать письма людям в армии, которые "утюжат мирное население Донбасса".

Скриншот из Viber

Фото (Facebook Татьяны Поповой)

Позже Татьяна Попова сообщила, что написала заявление в СБУ.

"Руководство школы знает о заявлении в СБУ и я просила предупредить об этом тех родителей, чтобы не удивлялись, если с ними захотят пообщаться люди из органов", — написала киевлянка в соцсети.

Вскоре, советник главы СБУ Юрий Тандит прокомментировал возникший скандал. Он сказал, что в поведении родителей нет состава преступления и СБУ не будет расследовать скандал в киевской гимназии.

"Предмет спора не является подследственностью СБУ. Люди, о которых идет речь, не призывали к межнациональной розни, смене власти или нарушению территориальной целостности Украины", — заявил Тандит.

Также он прокомментировал причины возникновения скандала.

"Что касается вопроса, собирать или не собирать помощь бойцам АТО, то это чисто моральный аспект. Каждый имеет право инициировать сбор такой помощи, и каждый может отказаться от участия", — подчеркнул замглавы СБУ.

По материалам из открытых источников интернет