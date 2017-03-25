Позиции ВСУ подверглись артобстрелам, двое военных погибли - пресс-центр

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 78 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих погибли, двое получили ранения.

"За минувшие сутки… 78 раз обстреляли позиции украинских защитников… двое украинских защитников погибли, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

По информации пресс-центра, обстрелы велись из крупнокалиберной артиллерии, минометов, пулеметов, гранатометов. Под огнем оказались населенные пункты: Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Широкино, Марьинка, Верхнеторецкое, Троицкое и другие.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.