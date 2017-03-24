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    ВСУ сообщили, что двое военных погибли в Донбассе

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (371)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, в Донбассе за сутки зафиксировано 48 обстрелов, погибли двое украинских военных. Ополченцы обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. ВСУ заявили, что зафиксировали 48 обстрелов их позиций в зоне военной операции в Донбассе в пятницу, двое военных погибли.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в Минобороны ДНР заявили, что два мирных жителя были ранены в результате обстрела силовиками донецкой Горловки.

    "Сводка пресс-центра штаба АТО на 18.00 24 марта 2017… С началом суток зафиксировано 48 обстрелов… С началом суток погибли двое украинских защитников", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    В частности, по данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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