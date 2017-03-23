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    ЛНР о пожаре в Балаклее: бойцы ВСУ сами подорвали склад

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (28)

    (обновлено: )1393100
    Согласно версии официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, руководители склада сами организовали диверсию по подрыву арсенала в Балаклее.
    Ситуация в Балаклее
    Подслушано Балаклея в ВКонтакте

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко отверг обвинения в диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области и заявил, что военнослужащие Вооруженных силы Украины (ВСУ) сами подорвали арсенал в Балаклее.

    В четверг утром министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, в результате которой возник пожар, могут быть причастны военнослужащие России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Пожар и взрывы на оружейном складе в Балаклее (Харьковская область)
    Скриншот
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    "ВСУ продавали боеприпасы, узнав о прибытии заместителя министра обороны Украины по вооружению генерала Павловского, с целью скрыть факты масштабных недостач, руководство склада организовало диверсию по подрыву данного склада", — сказал Марочко агентству РИА Новости.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения. Согласно последней информации, погибших и пострадавших нет.

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    По данным Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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