Около 600 правоохранителей следят за порядком в районе Балаклеи

Канал FrozenNoseStudio в Youtube Взрыв и пожар на складе боеприпасов в Балаклее: появились новые кадры Около 600 правоохранителей обеспечивают безопасность и порядок в городе Балаклея в Харьковской области, где горит крупнейший склад боеприпасов, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в городе проводится эвакуация жителей в пятикилометровой зоне от складов боеприпасов, где продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. Полиция и Нацгвардия патрулируют улицы города, чтобы не допустить случаев мародерства.

"К несению службы порядка задействованы около 600 правоохранителей, в частности – 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд граждан из города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения. По последним данным, погибших и пострадавших нет.