Около 600 правоохранителей следят за порядком в районе Балаклеи

По данным полиции, в городе проводится эвакуация жителей в пятикилометровой зоне от складов боеприпасов, где продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. Полиция и Нацгвардия патрулируют улицы города, чтобы не допустить случаев мародерства.
"К несению службы порядка задействованы около 600 правоохранителей, в частности – 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд граждан из города. Кроме того, они перекрывают движение на въезд в город", — говорится в сообщении пресс-службы.
Балаклея… pic.twitter.com/ggINE7Ty1I— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 23 марта 2017 г.
В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения. По последним данным, погибших и пострадавших нет.