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    Из-за взрывов в Балаклее под угрозой газопровод - "Укртрансгаз"

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (28)

    (обновлено: )148350
    "Укртрансгаз" перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводятся переключение направлений транспортировки газа. Ближайший газопровод к складам в радиусе 4 км. Зона опасности – 5.
    Пожар и взрыв на складе боеприпасов в Балаклее
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Укртрансгаз" в связи со взрывами на складах хранения боеприпасов в Балаклее переключает направление транспортировки газа в этом районе в связи с угрозой для газопровода. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь компании Максим Белявский.

    Пожар и взрывы на оружейном складе в Балаклее (Харьковская область)
    Скриншот
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    По его словам, компания привела в оперативную готовность аварийные бригады на случай проблем с "трубой".

    "Укртрансгаз" перевел аварийные бригады в оперативную готовность. Проводятся переключение направлений транспортировки газа. Ближайший газопровод к складам в радиусе 4 км. Зона опасности – 5. Держим руку на пульсе", – написал Белявский.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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