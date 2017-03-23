Полторак: треть территории арсенала горит в Балаклее

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Пожар на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области продолжается, горит треть территории арсенала. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Сегодня произошли взрывы, и они, увы, продолжаются в настоящее время. В настоящее время, к сожалению, пожар не локализован и он продолжается где-то на трети всего арсенала", — сообщил Полторак.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

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Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.