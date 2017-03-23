В полиции рассказали о ситуации в Балаклее

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Весь личный состав харьковской полиции поднят по тревоге. Правоохранители расставили возле места события блокпосты, сообщил начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев на своей странице в Facebook.

"Уже произведен расчет сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка на территории Балаклейского района, которая будет осуществляться в круглосуточном режиме. Привлекли для перекрытия автомагистралей дополнительные силы. Расставили блокпосты", – говорится в сообщении.

Дмитриев добавил, что патрульная полиция круглосуточно будет контролировать ситуацию в городе Балаклея, чтобы избежать мародерства. Также полицейские наряды будут охранять школы, детские сады, предприятия и прочее.

"Под особый контроль взят учетный контингент. По городу работают пешие патрули. Привлекаем к этой работе бойцов Нацгвардии. Силами полиции также обеспечено сопровождение автобусов с эвакуированными гражданами", – отметил он.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".